Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 02 декабря 2017
Динамо
02.12.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
42'
Ф. Бечирай
45'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Темников
90'
+2
76'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Ионов
71'
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
В. Рыков
58'
46'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Т. Калачев
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Бухаров
ГОЛ! 2:0!
А. Ташаев
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Соу
42'
25'
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
И. Темников
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шунин
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
18
Морозов
15
Цаллагов
11
Темников
27
Соу
88
Ташаев
48
Луценко
9
Бечирай
4-1-2-2-1
31
Абаев
34
Макеев
15
Ингасон
16
Вилюш
18
Паршивлюк
8
Гацкан
2
Калачев
37
Маер
11
Ионов
19
Байрамян
11
Бухаров
11
Темников
41
Сапета
41
Сапета
11
Темников
11
Бухаров
17
Зуев
17
Зуев
11
Бухаров
11
Ионов
7
Думбия
7
Думбия
11
Ионов
2
Калачев
17
Дядюн
17
Дядюн
2
Калачев
Остались в запасе
Динамо
Ростов
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
Динамо
Ростов
В «Динамо» отреагировали на конфликт Тюкавина с Глушенковым
Вчера, 23:35
1
«Ростов» тайно продлил контракт с игроком сборной России
Вчера, 22:49
Тюкавин подробно прокомментировал конфликт с Глушенковым
Вчера, 19:36
7
Босс «Динамо» прокомментировал скандал вокруг Осипенко
Вчера, 18:51
Шалимов: «На месте Глушенкова я бы сказал Тюкавину: «Слышь ты, клоун, рот закрой»
Вчера, 18:11
19
В «Динамо» отреагировали на конфликт Тюкавина с Глушенковым
Вчера, 23:35
1
Тюкавин подробно прокомментировал конфликт с Глушенковым
Вчера, 19:36
7
Босс «Динамо» прокомментировал скандал вокруг Осипенко
Вчера, 18:51
Шалимов: «На месте Глушенкова я бы сказал Тюкавину: «Слышь ты, клоун, рот закрой»
Вчера, 18:11
19
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
Вчера, 14:38
1
«Ростов» тайно продлил контракт с игроком сборной России
Вчера, 22:49
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
16 ноября
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+