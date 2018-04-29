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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Тосно
Ростов - Тосно: обзор матча 29 апреля 2018
Ростов
29.04.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Тосно
67'
Э. Шомуродов
72'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Тосно
81'
Замена
А. Карницкий
️️️️
М. Полетанович
Замена
Е. Макеев
️️️️
А. Ионов
79'
74'
Замена
Рикардиньо
️️️️
М. Палиенко
ГОЛ! 2:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Юсупов
72'
69'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Н. Труйич
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Гулиев
69'
68'
Желтая карточка
Р. Дугалич
ГОЛ! 1:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Зуев
67'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Скопинцев
66'
Желтая карточка
М. Вилюш
63'
Желтая карточка
А. Гулиев
55'
35'
Желтая карточка
В. Галиулин
27'
Вторая желтая
А. Макаров
2'
Желтая карточка
А. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Александр Макаров
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Рикардиньо
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
16
Вилюш
6
Сигурдссон
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
2
Калачев
11
Ионов
14
Шомуродов
3-4-1-2
1
Юрченко
5
Мьюшкович
25
Буйволов
20
Дугалич
11
Макаров
4
Полетанович
10
Жигулев
21
Галиулин
99
Палиенко
77
Труйич
5
Роша
7
Скопинцев
17
Зуев
17
Зуев
7
Скопинцев
11
Ионов
34
Макеев
34
Макеев
11
Ионов
99
Гулиев
4
Юсупов
4
Юсупов
99
Гулиев
77
Труйич
92
Скворцов
92
Скворцов
77
Труйич
4
Полетанович
14
Карницкий
14
Карницкий
4
Полетанович
99
Палиенко
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
99
Палиенко
Остались в запасе
Ростов
Тосно
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Тосно
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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