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Палермо
Эрнани
Новости
€ 1,20 млн
Эрнани - новости
Палермо
27 марта 1994 (32)
#23 | Полузащитник
188 см
Бразилия
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Трансферы
Публикации
Медведев: «Переход Эрнани в «Парму» – это полноценный трансфер»
2019.09.03 20:43
Фото
Эрнани: «Давай, «Зенит». Благодарю за все»
2019.07.13 14:57
9
Цена аренды Эрнани в «Парму» – 1 миллион. Покрывать зарплату игрока будут итальянцы
2019.07.13 00:11
1
«Зенит» отдал Эрнани в аренду в «Парму»
2019.07.12 22:43
6
Фото
Эрнани прибыл в Италию на медосмотр. Хавбек перейдет из «Зенита» в «Парму»
2019.07.11 17:26
8
«НЕНОБЕЛЬ»: «Сочи» договорился с «Зенитом» о переходе Эрнани, Краневиттера, Мака и еще шестерых игроков
2019.06.27 17:29
44
A Tribuna: «Сантос» начал переговоры с «Зенитом» о переходе Эрнани
2019.06.27 16:18
5
«Спорт-Экспресс»: «Сантос» намерен купить у «Зенита» Эрнани
2019.05.13 09:40
11
Семак: «У меня нет претензий к Шатову и Эрнани. Мы одни из многих, кто борется за чемпионство»
2019.03.29 00:43
13
Фото
Песьяков, Эрнани, Адриано и три игрока «Арсенала» – в команде тура по версии Whoscored
2018.12.04 14:25
1
Эрнани: «Ари предателем в Бразилии не считают»
2018.11.19 11:31
5
Эрнани: «Не вижу смысла обсуждать лимит»
2018.11.19 10:42
1
Эрнани: «Из «Зенита» я точно никуда не рвусь»
2018.11.19 09:53
12
Эрнани: «Бордо» – типичная французская команда. «Зенит» готов к ее игре»
2018.10.22 22:55
2
Эрнани: «Знаю об интересе из Бразилии, но хочу остаться в «Зените»
2018.08.07 19:07
6
«Сантос» хотел арендовать Эрнани в рамках сделки по Вериссимо. «Зенит» отказался
2018.08.03 15:17
5
Кобелев: «В «Зените» полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача»
2018.07.25 06:18
23
Орлов – о лишних игроках в «Зените»: «Эрнани будет сложно. Не уверен в Оздоеве. Жаль Джорджевича»
2018.07.24 10:54
8
Нету, Анюков, Эрнани, Нобоа и Мак отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию
2018.07.03 12:13
19
Семак взял Эрнани и Новосельцева на первый сбор «Зенита»
2018.06.15 15:30
21
Лига 1. «Сент-Этьен» не смог победить «Страсбур»; принадлежащий «Зениту» Эрнани забил гол
2017.11.25 00:36
1
Эрнани получил двухматчевую дисквалификацию
2017.10.06 11:43
Лига 1. «Сент-Этьен» проиграл «Труа», Эрнани забил гол и был удален с поля
2017.10.01 17:52
Стрепетов: «Уход Жулиано будет для «Зенита» потерей»
2017.08.09 06:17
5
«Зенит» объявил об аренде Эрнани в «Сент-Этьен»
2017.08.08 14:12
12
«Сент-Этьен» сможет выкупить Эрнани у «Зенита» за 12 миллионов
2017.08.08 12:21
4
Источник: «Сент-Этьен» согласовал с «Зенитом» аренду Эрнани
2017.08.07 21:00
6
Эрнани может сменить «Зенит» на «Лион»
2017.08.05 17:33
14
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
«Зенит» хочет заработать на продаже Эрнани 5 миллионов
2017.08.02 17:02
7
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2
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