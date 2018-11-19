Эрнани: «Из «Зенита» я точно никуда не рвусь»

Полузащитник «Зенита» Эрнани заявил, что не планирует покидать команду из Санкт-Петербурга до окончания контракта.

– В этом сезоне вы выходили в стартовом составе «Зенита» либо в еврокубках, либо в Кубке России, либо в товарищеских играх, как против «Шальке». В РПЛ – только на замену. Не жалеете о том, что вернулись в Санкт-Петербурге после аренды в «Сент-Этьене»?

– Да нет, все нормально. Чтобы закрепиться в основе «Зенита», надо много работать – именно этим я сейчас и занимаюсь. И у меня есть уверенность, что усилия не пропадут даром, и я найду свое место в составе. Готов приносить пользу команде в любом качестве и выполнять любую тактическую установку тренера.

– Ваш контракт с «Зенитом» действует до 2021 года. А если придется все это время бороться за место в основе? Вам уже 24, это самый расцвет…

– Из «Зенита» я точно никуда не рвусь. Всеми мыслями – в Санкт-Петербурге. И надеюсь выиграть до 2021 года не один турнир со своей нынешней командой.

– Когда главный тренер «Зенита» Сергей Семак возвращал вас из аренды, с какими мыслями ехали в Санкт-Петербург?

– Я знал о том, что это уже совсем не та команда, которая была при Роберто Манчини. И воспринял свое возвращение как второй шанс. Так происходящее с собой и воспринимаю. В «Зените» есть возможность вывести карьеру на новый уровень.