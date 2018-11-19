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    Эрнани: «Из «Зенита» я точно никуда не рвусь»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани заявил, что не планирует покидать команду из Санкт-Петербурга до окончания контракта.

    – В этом сезоне вы выходили в стартовом составе «Зенита» либо в еврокубках, либо в Кубке России, либо в товарищеских играх, как против «Шальке». В РПЛ – только на замену. Не жалеете о том, что вернулись в Санкт-Петербурге после аренды в «Сент-Этьене»?

    – Да нет, все нормально. Чтобы закрепиться в основе «Зенита», надо много работать – именно этим я сейчас и занимаюсь. И у меня есть уверенность, что усилия не пропадут даром, и я найду свое место в составе. Готов приносить пользу команде в любом качестве и выполнять любую тактическую установку тренера.

    – Ваш контракт с «Зенитом» действует до 2021 года. А если придется все это время бороться за место в основе? Вам уже 24, это самый расцвет…

    – Из «Зенита» я точно никуда не рвусь. Всеми мыслями – в Санкт-Петербурге. И надеюсь выиграть до 2021 года не один турнир со своей нынешней командой.

    – Когда главный тренер «Зенита» Сергей Семак возвращал вас из аренды, с какими мыслями ехали в Санкт-Петербург?

    – Я знал о том, что это уже совсем не та команда, которая была при Роберто Манчини. И воспринял свое возвращение как второй шанс. Так происходящее с собой и воспринимаю. В «Зените» есть возможность вывести карьеру на новый уровень.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2018 09:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -5

      Govy 19 ноября 2018, 21:10

      А стоило бы с низкого старта.....

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 ноября 2018, 18:48

      А жаль, толку на поле никакого, а вреда - хоть отбавляй!

      1
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      0
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 19 ноября 2018, 15:34

      Почувствовал вкус русской кухни!)))

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 12:22

      Свое будущее каждый определяет сам. Конечно Эрнани не будет раскрывать все подробности своих мыслей.

      7
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 19 ноября 2018, 11:33

      А зря.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 10:57

      В "Зените" были, есть и будут пассажиры, которые никуда не будут рваться из команды. Есть удерживающая сила --- неадекватные зряплаты...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 19 ноября 2018, 11:28

      В аренду они перейдут куда угодно без понижения в зарплате, что мы и наблюдаем который год...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 19 ноября 2018, 11:44

      Ну, если к нам приезжают, то они понимают зачем и куда едут. Сколько их было и ещё будет из Африки, Азии и стран Латинской Америки...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 19 ноября 2018, 10:50

      Словами попугая Кеши - "Нас и здесь не плохо кормят"

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 ноября 2018, 10:44

      Лучше бы остался в сент-этьене

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 19 ноября 2018, 10:18

      В «Зените» есть возможность вывести карьеру на новый уровень.Сейчас уровень Зенита ниже плинтуса, а уж твой Эрнани уровень ещё ниже

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