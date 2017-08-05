Эрнани может сменить «Зенит» на «Лион»

Полузащитник «Зенита» Эрнани попал в сферу интересов «Лиона». Как сообщает Le Dauphine, стороны близки к завершению сделки по переходу.

Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец хочет покинуть петербургский клуб. На продаже футболиста сине-бело-голубые намерены заработать не менее 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эрнани принял участие в одном матче РФПЛ, в котором не отметился результативными действиями.