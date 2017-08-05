Эрнани может сменить «Зенит» на «Лион»

вообще если Лион смотрит на игрока. значит он достойный. но если это делает только мсье Женезье, то есть вероятность того, что достойный игрок будет не основным, а лишь ротацией. что пагубно скажется на его развитии. тому пример Маммана, который был по уровню игры основой, а Женезье его использовал как 3-4 цз команды. Но хз, я бы хотел чтобы данный трансфер осуществился.
Полузащитник «Зенита» Эрнани попал в сферу интересов «Лиона». Как сообщает Le Dauphine, стороны близки к завершению сделки по переходу.
Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец хочет покинуть петербургский клуб. На продаже футболиста сине-бело-голубые намерены заработать не менее 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Эрнани принял участие в одном матче РФПЛ, в котором не отметился результативными действиями.