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    Эрнани может сменить «Зенит» на «Лион»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани попал в сферу интересов «Лиона». Как сообщает Le Dauphine, стороны близки к завершению сделки по переходу.

    Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец хочет покинуть петербургский клуб. На продаже футболиста сине-бело-голубые намерены заработать не менее 5 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Эрнани принял участие в одном матче РФПЛ, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 17:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 7 августа 2017, 21:37

      вообще если Лион смотрит на игрока. значит он достойный. но если это делает только мсье Женезье, то есть вероятность того, что достойный игрок будет не основным, а лишь ротацией. что пагубно скажется на его развитии. тому пример Маммана, который был по уровню игры основой, а Женезье его использовал как 3-4 цз команды. Но хз, я бы хотел чтобы данный трансфер осуществился.

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      Рейтинг: +17740

      paracetamol 5 августа 2017, 23:56

      Не вписался, с евреями нулевой был.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2017, 19:20

      В ЙЙегуду его..за трёху,тва.. такую..

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 августа 2017, 18:40

      И что они в нём разглядели?

      0
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 > APchelov 5 августа 2017, 18:55

      Футболиста в нем разглядели, я думаю. Набросились на парня как собаки сцепные после неудачного матча. Лишь бы обосрать кого нибудь, дай только повод.. Всей группой в вк гнобили, болельщики, блин) Давно не играл человек, новые требования, новая команда, полный стадион, переволновался.. С кем не бывает? Очень надеюсь что станет топ игроком, но в другой команде, чтобы поняли наши болелы, что были не правы. Хотя, тот кто льет грязь скорее всего не поймет

      -1
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      Рейтинг: +16

      Spbq > AlmazZz93 5 августа 2017, 19:51

      Это не переволнение а чистой воды халтура и пофигизм на Зенит.

      1
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      Рейтинг: +86

      LX Zet > Spbq 6 августа 2017, 14:29

      он и в прошлом сезоне показал, что слабоват

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 августа 2017, 18:26

      Скорей бы

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 18:05

      Хоть в Гандурас, пусть и Нету с собой прихватит.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 18:01

      Надо срочно осчастливить ткачей столь необходимым приобретением!...
      Крайняя его игра показала полную несостоятельность.... Не перечить переходу!!...))

      3
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      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 17:55

      Он просто часть сделки по Мамману я думаю это позволит немножко сэкономить на приобретении аргентинца

      2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 5 августа 2017, 17:40

      с такой игрой пусть валит и чем быстрей тем лучше

      4
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 5 августа 2017, 17:40

      переоцененный средненький полузащитник...даже удар его - переоценен...

      6
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      Рейтинг: +17804

      ilichkadr > LX Zet 5 августа 2017, 18:35

      А как рекламировали!? Удар круче Халка...................

      0
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