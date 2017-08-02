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    «Зенит» хочет заработать на продаже Эрнани 5 миллионов

    Руководство «Зенита» во время летнего трансферного окна готово продать полузащитника Эрнани. По информации источника, петербургский клуб намерен заработать на сделке 5 миллионов евро.

    Отмечается, что сине-бело-голубые хотят совершить полноценный трансфер. Ранее сообщалось, что 23-летнего бразильца арендует «Сент-Этьен».

    В нынешнем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    02.08.2017 17:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 августа 2017, 18:50

      купили за 7, а продают за 5 бизнес по русски,интересно за сколько будут распродавать аргентинцев

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 18:40

      А если бы Мирчу Луческу оставили,то через 2-3 года продали бы за 30-40 лямов.В Шахтере такое очень давно практикуется благодаря Мирче.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 18:02

      Сначала запоганили товар, а теперь хотят с лавки кота в мешке впарить за 5 лимонов!!... Так не бывает... К продаже надо было готовить игрока, а не мариновать его на лавке, или не покупать вовсе....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > KLIM777 2 августа 2017, 18:51

      Запоганили... Я в том плане, что на рынке помидорчик перед продажей протирают с блеском, укладывают в пирамидки.... А в команде дали бы сыграть, хотя бы в неключевых матчах, статистику поправили бы....

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 августа 2017, 17:39

      Всё по правилам. Сперва купили ненужное, теперь ненужное собрались продать

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