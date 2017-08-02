«Зенит» хочет заработать на продаже Эрнани 5 миллионов

Руководство «Зенита» во время летнего трансферного окна готово продать полузащитника Эрнани. По информации источника, петербургский клуб намерен заработать на сделке 5 миллионов евро.

Отмечается, что сине-бело-голубые хотят совершить полноценный трансфер. Ранее сообщалось, что 23-летнего бразильца арендует «Сент-Этьен».

В нынешнем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.