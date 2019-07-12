Цена аренды Эрнани в «Парму» – 1 миллион. Покрывать зарплату игрока будут итальянцы

Стали известны финансовые условия аренды полузащитника «Зенита» Эрнани в «Парму». Итальянцы за годичное соглашение по бразильцу заплатят 1 миллион евро.

Кроме того, «Парма» полностью возьмет на себя зарплату футболиста (нередко арендующий клуб делит ее пополам с владеющим). Итальянцы, согласно договору, должны выкупить Эрнани, если не вылетят по итогам ближайшего сезона в Серию B.