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    Цена аренды Эрнани в «Парму» – 1 миллион. Покрывать зарплату игрока будут итальянцы

    Стали известны финансовые условия аренды полузащитника «Зенита» Эрнани в «Парму». Итальянцы за годичное соглашение по бразильцу заплатят 1 миллион евро.

    Кроме того, «Парма» полностью возьмет на себя зарплату футболиста (нередко арендующий клуб делит ее пополам с владеющим). Итальянцы, согласно договору, должны выкупить Эрнани, если не вылетят по итогам ближайшего сезона в Серию B.

    • Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2017/18 Эрнани также выступал в аренде в «Сент-Этьене».
    • «Парма» в минувшем сезоне Серии А финишировала 15-й.

    Источник: Sport24

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