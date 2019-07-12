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    «Зенит» отдал Эрнани в аренду в «Парму»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани ближайший сезон проведет на правах аренды в «Парме». Действующие чемпионы России официально объявили о трансфере.

    «Футбольный клуб «Зенит» желает Эрнани удачи в следующем сезоне!» – сказано в релизе российского клуба.

    • Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2017/18 Эрнани также выступал в аренде в «Сент-Этьене».
    • «Парма» в минувшем сезоне Серии А финишировала 15-й.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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