«Зенит» отдал Эрнани в аренду в «Парму»

Покупали аргентинцев намного веселее, чем сейчас рассовывают по углам.
Полузащитник «Зенита» Эрнани ближайший сезон проведет на правах аренды в «Парме». Действующие чемпионы России официально объявили о трансфере.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Эрнани удачи в следующем сезоне!» – сказано в релизе российского клуба.
- Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
- В сезоне-2017/18 Эрнани также выступал в аренде в «Сент-Этьене».
- «Парма» в минувшем сезоне Серии А финишировала 15-й.