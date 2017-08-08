«Сент-Этьен» сможет выкупить Эрнани у «Зенита» за 12 миллионов

«Сент-Этьен» по условиям договора с «Зенитом» будет иметь право на выкуп полузащитника питерцев Эрнани за 12 миллионов евро. Как сообщает источник, в среду, 9 августа, 23-летний игрок перейдет в стан зеленых на правах аренды.

Бразилец перебрался в «Зенит» в начале нынешнего года из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 миллионов евро. Действующий контракт Эрнани с сине-бело-голубыми рассчитан июля 2021 года.