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    «Сент-Этьен» сможет выкупить Эрнани у «Зенита» за 12 миллионов

    «Сент-Этьен» по условиям договора с «Зенитом» будет иметь право на выкуп полузащитника питерцев Эрнани за 12 миллионов евро. Как сообщает источник, в среду, 9 августа, 23-летний игрок перейдет в стан зеленых на правах аренды.

    Бразилец перебрался в «Зенит» в начале нынешнего года из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 миллионов евро. Действующий контракт Эрнани с сине-бело-голубыми рассчитан июля 2021 года.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.08.2017 12:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 19:33

      После одного сезона всем стало понятно, что из себя представляет этот Хернани. Почти вся тогдашняя партия бракованная. А про эту уже после четырех игр дифирамбы вопят. Не пошла бы по весне очередная распродажа. )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 8 августа 2017, 14:00

      ...пусть забирают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 августа 2017, 12:55

      Каждому своё место. Кто знает, может, он там заиграет, и французы продадут его дальше вдвое дороже )

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 8 августа 2017, 12:29

      охренеть! за такое чудовище 12 мултазавров.

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