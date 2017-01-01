Эрнани: «Давай, «Зенит». Благодарю за все»

Полузащитник «Зенита» Эрнани поблагодарил петербургский клуб и его болельщиков после перехода в «Парму» на правах аренды.

«Спасибо «Зениту», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведeнных вместе.

Давай, «Зенит». Благодарю за все», – написал бразилец в твиттере.