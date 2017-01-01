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    Эрнани: «Давай, «Зенит». Благодарю за все»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани поблагодарил петербургский клуб и его болельщиков после перехода в «Парму» на правах аренды.

    «Спасибо «Зениту», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведeнных вместе.

    Давай, «Зенит». Благодарю за все», – написал бразилец в твиттере.

    • Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
    • 25-летний футболист провел за петербуржцев 37 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • В составе «Зенита» хавбек в прошлом сезоне стал чемпионом России.

    Источник: Твиттер Эрнани

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      GSmall 43 минуты назад

      Он забылся походу.Аренда всего на год.А после добро пожаловать обратно в болото)

      0
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      Рейтинг: +3725

      la verdad 45 минут назад

      Зенит уже и так тебе много чего дал.
      А что ты дал Зениту?

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