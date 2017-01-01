Эрнани: «Давай, «Зенит». Благодарю за все»

Он забылся походу.Аренда всего на год.А после добро пожаловать обратно в болото)
Полузащитник «Зенита» Эрнани поблагодарил петербургский клуб и его болельщиков после перехода в «Парму» на правах аренды.
«Спасибо «Зениту», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведeнных вместе.
Давай, «Зенит». Благодарю за все», – написал бразилец в твиттере.
- Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале 2017 года за 8 миллионов евро.
- 25-летний футболист провел за петербуржцев 37 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- В составе «Зенита» хавбек в прошлом сезоне стал чемпионом России.