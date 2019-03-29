Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «У меня нет претензий к Шатову и Эрнани. Мы одни из многих, кто борется за чемпионство»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на встрече с болельщиками ответил на вопрос о критике.

    «Существует критика, а существует желчь. Команда идeт на первом месте на протяжении 20 туров, несмотря на все сложности, потерю Саши Кокорина. В Лиге Европы мы дошли до 1/8 финала. Это тоже здорово в наших обстоятельствах.

    Шатов, Эрнани и другие игроки выкладываются так, как они могут. У меня, как у тренера, нет никаких претензий по их отношению к делу. Если будет возможность взять более сильного игрока на какую-то позицию, то мы его обязательно возьмeм, чтобы «Зенит» стал сильнее.

    Сейчас мы одна из многих команд, которые борются за чемпионство. Надо работать по всем направлениям, чтобы стать лучшими. По мановению волшебной палочки невозможно сразу заиграть в красивый футбол и стать чемпионом», — цитирует специалиста «Чемпионат».

    • На стадии 1/8 Лиги Европы «Зенит» выбил «Вильярреал» – 2:5 по сумме.
    • Петербургский клуб возглавляет чемпионскую гонку чемпионата России.
    • 31-го марта команда примет «Оренбург» в рамках встречи 21-го тура.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2019 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      богатяновский 29 марта 2019, 14:59

      Слушай Семак как одна команда может бороться за чемпионство чё ты несёшь с кем ты борешься со своей тенью что ли россиян путёвых вы всех сманили и переход иностранных игроков в зенит это тоже чисто поход за баблом и куда тебе ещё сильнее кого могли вы скупили остальные нормальные просто не поедут они играют в другой футбол а в россии лучший тот у кого задница в тепле остальное не важно но вот приходит обычный вильярреал и наш чемпион вылетает как пробка из бутылки шампанского если не знаете как это бывает спросите у саши кокорина он это видел не раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2019, 14:34

      Вопросы по составу сейчас не имеют смысла. Надо доигрывать сезон. Все в равных условиях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 29 марта 2019, 10:38

      Отличное вью. Удачи Богданычу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 марта 2019, 09:04

      В заголовке: ...одни из немногих..., а в тексте...одна из многих...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 марта 2019, 08:14

      По мановению волшебной палочки невозможно сразу заиграть в красивый футбол и стать чемпионом», — цитирует специалиста «Чемпионат». уже отмазки пошли или соломинку стелет дело то не в том станете чемпионами или нет а дело в том что вы господин Семак слабый тренер игры у команды до сих пор нет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Garrincha58 29 марта 2019, 10:27

      Рано говорить слабый он тренер или нет.У Адвоката Зенит тоже сначала не впечатлял.Гвардиола в свой первый сезон с Барсой едва не был уволен.А у Семака нет по сути ни одного нападающего.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Garrincha58 29 марта 2019, 10:39

      странно было ждать от Семака результатов в первый год работы да еще после топтренера мончини

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 29 марта 2019, 01:02

      Что, мля, в каких обстоятельствах? Имея 2,5 состава и бюджет, составляющий 40% всего бюджет РПЛ, вы должны всех рвать и метать. А раз нет, то налицо крайне неэффективное расходование БЮДЖЕТНЫХ средств! Позор менеджменту Зенита!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Павелий 29 марта 2019, 08:35

      Добавить к этим словам нечего, кроме напоминаний об Анжи, тульский Арсенал и Вильреал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Павелий 29 марта 2019, 09:05

      А каков бюджет у Реала и состав ? Он что всех рвёт в этом сезоне ? У команды 8 поражений в испанском чемпионате, больше чем у Валенсии, Хетафе, Атлетик. Я уже не беру Барсу и Атлетико. В групповом этапе ЛЧ дважды проиграл пацанам ЦСКА и 0:3 на своём поле. От такого же молодого Аякса отгрёб в 1/8 ЛЧ на своём поле 1:4 и выбыл из турнира.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Павелий 29 марта 2019, 10:41

      ты, видимо, в теме - поясни плз, из какого бюджета вливают бабло в Зенит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий > alp 30 марта 2019, 01:27

      Вот тут к гадалке не ходи: раз матчасть не знает, то сразу болельщик Зенита. Когда же вы уже начнёте учить матчасть? =(
      Объяснял много раз. Хотя бы в Википедию посмотри.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Павелий 1 апреля 2019, 09:48

      ответа, как и ожидалось - нет....

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11