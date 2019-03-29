Семак: «У меня нет претензий к Шатову и Эрнани. Мы одни из многих, кто борется за чемпионство»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на встрече с болельщиками ответил на вопрос о критике.

«Существует критика, а существует желчь. Команда идeт на первом месте на протяжении 20 туров, несмотря на все сложности, потерю Саши Кокорина. В Лиге Европы мы дошли до 1/8 финала. Это тоже здорово в наших обстоятельствах.

Шатов, Эрнани и другие игроки выкладываются так, как они могут. У меня, как у тренера, нет никаких претензий по их отношению к делу. Если будет возможность взять более сильного игрока на какую-то позицию, то мы его обязательно возьмeм, чтобы «Зенит» стал сильнее.

Сейчас мы одна из многих команд, которые борются за чемпионство. Надо работать по всем направлениям, чтобы стать лучшими. По мановению волшебной палочки невозможно сразу заиграть в красивый футбол и стать чемпионом», — цитирует специалиста «Чемпионат».