Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017