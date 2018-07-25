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  • Кобелев: «В «Зените» полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача»

Кобелев: «В «Зените» полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача»

25 июля 2018, 06:18
23

Российский тренер Андрей Кобелев считает, что руководство «Зенита» перед стартом сезона должно избавиться от 5-6 футболистов.

«У «Зенита» перебор – 30 человек, причем такая разношерстная компания, начиная от Паредеса и заканчивая Оздоевым.

Заболотный, Дзюба… У клуба была обширная сфера интересов в последние два года, поэтому там полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача.

Многие играли на ЧМ, команда готовится к сезону. Нету, Эрнани и Мак принадлежат клубу, проходят предсезонку. У них такие контракты сумасшедшие, что вряд ли они сами захотят куда-то уйти, только если в аренду.

Все хотят играть в «Зените». Семак дает такую возможность, разбирается с составом. В любом случае, «Зенит» будет избавляться от части футболистов, 5-6 человек точно уйдут.

Дзюба может стать лидером «Зенита». А почему нет? Если верить в него, доверять, он отвечает хорошей игрой. Семак его хорошо знает и должен найти ключи. Сборная играла в идеальный футбол для Дзюбы. «Зенит» будет играть по-другому, но любая команда в позиционном нападении вынуждена атаковать через фланги. Значит, будут передачи в штрафную, а это хлеб Дзюбы.

Главная задача «Зенита» в этом сезоне – победа в чемпионате, а не удачное выступление в Лиге Европы», — сказал Кобелев.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Оздоев Магомед Мак Роберт Нету Луиш Паредес Леандро Эрнани Кобелев Андрей Семак Сергей
Комментарии (23)
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woyser
1532494248
Разобрать бардак ещё нужно уметь. Надеюсь у Семака это получиться! Но вот давить на него результатом не стоит. После 6-7 туров будет понятно на что он способен, как тренер и на что способны игроки под его руководством.
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KOLBIS
1532494765
Богданыч разберется на нашем русском языке...
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Рубик Докоян
1532494806
С перебором игроков легче разобраться в клубе, чем с недобором. Большинство уйдёт опять в аренду, кого-то возможно продадут или расторгнут контракт по обоюдному согласию без финансовых претензий. " Зениту" не привыкать к подобной практике.
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denzillo
1532498797
В этом году чемпионство будет за нами, ну или упорно поборемся с локо+ в догонялки будет играть краснодар и уверен бекиеч даст джазу (за 2 сезона он делает вещи). На момент это самые сыгранные команды. У коней будет провал-потеря основных игроков в защите и центре даст о себе знать. Бомжи только начинают заново строиться-сезон для них будет оч тяжёлый- как бы не ниже 5-го места. Ну как то так, это объективно.
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Urry
1532499158
итак куча народа, пусть отрабатывают
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AHTUNGBOL
1532500506
Мне кажется, при всех симпатиях и антипатиях к клубу из Санкт-Петербурга львиная доля всех болельщиков страны хочет, чтоб у Семака как тренера все получилось, чтобы он вырос в настоящего профессионала, в итоге возглавил сборную.
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lotsman
1532501119
Дзюба лидером?!! Не в коем случае. Пусть он будет лидером Арсенала.
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baden69
1532504856
Семак знал куда шел и что его ждет. Удачи Богданычу!
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Zenmaster
1532512436
"Зенит" в этом сезоне , заставит с собой считаться во всех турнирах !!! Подбор игроков хороший -- есть кому обороняться и забивать !!! И главное -- ТРЕНЕР ХОРОШИЙ !!!
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zigbert
1532590742
Трудная задача для Семака и решать ее придется ему самому.
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