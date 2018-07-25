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    Кобелев: «В «Зените» полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача»

    Российский тренер Андрей Кобелев считает, что руководство «Зенита» перед стартом сезона должно избавиться от 5-6 футболистов.

    «У «Зенита» перебор – 30 человек, причем такая разношерстная компания, начиная от Паредеса и заканчивая Оздоевым.

    Заболотный, Дзюба… У клуба была обширная сфера интересов в последние два года, поэтому там полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача.

    Многие играли на ЧМ, команда готовится к сезону. Нету, Эрнани и Мак принадлежат клубу, проходят предсезонку. У них такие контракты сумасшедшие, что вряд ли они сами захотят куда-то уйти, только если в аренду.

    Все хотят играть в «Зените». Семак дает такую возможность, разбирается с составом. В любом случае, «Зенит» будет избавляться от части футболистов, 5-6 человек точно уйдут.

    Дзюба может стать лидером «Зенита». А почему нет? Если верить в него, доверять, он отвечает хорошей игрой. Семак его хорошо знает и должен найти ключи. Сборная играла в идеальный футбол для Дзюбы. «Зенит» будет играть по-другому, но любая команда в позиционном нападении вынуждена атаковать через фланги. Значит, будут передачи в штрафную, а это хлеб Дзюбы.

    Главная задача «Зенита» в этом сезоне – победа в чемпионате, а не удачное выступление в Лиге Европы», — сказал Кобелев.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.07.2018 06:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 10:39

      Трудная задача для Семака и решать ее придется ему самому.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 июля 2018, 12:53

      "Зенит" в этом сезоне , заставит с собой считаться во всех турнирах !!! Подбор игроков хороший -- есть кому обороняться и забивать !!! И главное -- ТРЕНЕР ХОРОШИЙ !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Zenmaster 25 июля 2018, 16:06

      Не забывай.В прошлом году тоже самое говорили.
      Результат известен.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Мары 25 июля 2018, 18:02

      Семак не Манчини(перелётная птичка) -- он от души работает !!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Zenmaster 25 июля 2018, 22:16

      Согласен.Тренер добротный должен выйти.

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 25 июля 2018, 10:47

      Семак знал куда шел и что его ждет. Удачи Богданычу!

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 25 июля 2018, 09:45

      Дзюба лидером?!! Не в коем случае. Пусть он будет лидером Арсенала.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 25 июля 2018, 09:35

      Мне кажется, при всех симпатиях и антипатиях к клубу из Санкт-Петербурга львиная доля всех болельщиков страны хочет, чтоб у Семака как тренера все получилось, чтобы он вырос в настоящего профессионала, в итоге возглавил сборную.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > AHTUNGBOL 25 июля 2018, 09:53

      Семак в Зените не станет супер тренером потому что это Зенит и там никогда и никто не выиграет в команде бардак в руководстве тем более и всем им наплевать им то бишь кто руководит командой есть дело только до бабла и власти

      -2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Garrincha58 25 июля 2018, 11:09

      Ты хоть запятые расставляй а то читать сложно..))

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > _Marqella_ 25 июля 2018, 12:30

      Он ещё и болельщиком Зенита прикидывается !!!

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      Рейтинг: +722

      Urry 25 июля 2018, 09:12

      итак куча народа, пусть отрабатывают

      2
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      Рейтинг: +452

      denzillo 25 июля 2018, 09:06

      В этом году чемпионство будет за нами, ну или упорно поборемся с локо+ в догонялки будет играть краснодар и уверен бекиеч даст джазу (за 2 сезона он делает вещи). На момент это самые сыгранные команды. У коней будет провал-потеря основных игроков в защите и центре даст о себе знать. Бомжи только начинают заново строиться-сезон для них будет оч тяжёлый- как бы не ниже 5-го места. Ну как то так, это объективно.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > denzillo 25 июля 2018, 09:33

      Если Зенит будет бороться с Локо, то это будет борьба за 3е место. Два сезона подряд так везти паровозам не будет, возраст Фарфан и Фернандеша скажется неизбежно, да и такого рвения от Миранчуков больше мы не дождемся. Я лично предпочитаю думать, что Зенит будет бороться со Спартаком за 1е место.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > denzillo 25 июля 2018, 09:52

      Насчёт чемпионства, вполне возможно, команда сыграна и сбалансирована, а вот остальное - довольно расплывчато. В общем, как говорят - время покажет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 08:00

      С перебором игроков легче разобраться в клубе, чем с недобором. Большинство уйдёт опять в аренду, кого-то возможно продадут или расторгнут контракт по обоюдному согласию без финансовых претензий. " Зениту" не привыкать к подобной практике.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июля 2018, 07:59

      Богданыч разберется на нашем русском языке...

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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июля 2018, 07:50

      Разобрать бардак ещё нужно уметь. Надеюсь у Семака это получиться! Но вот давить на него результатом не стоит. После 6-7 туров будет понятно на что он способен, как тренер и на что способны игроки под его руководством.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > woyser 25 июля 2018, 07:57

      В прошлом году после 10 туров было понятно на что Манчини способен ? Все вешали золотые медали, а после 20 уже и о ЛЧ мало кто надеялся.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 25 июля 2018, 09:39

      Не все. Я (в том числе и на этом портале) золота Зениту не вешал, так как, кроме куражного матча со Спартаком, никакой игры у Зенита не было. В том числе в первые 10 туров. А осмысленной игры у Зенита Манчини не было ни в одном матче чемпионата.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 25 июля 2018, 09:47

      Рад за тебя, что не был в стае вешающих медали. Я здесь на сайте с 3 июня, но просматриваю 10 сайтов и на 5 зарегистрирован. Поэтому помню всех "аналитиков" и "специалистов" которым уже всё было ясно.

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