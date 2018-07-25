Кобелев: «В «Зените» полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача»

Российский тренер Андрей Кобелев считает, что руководство «Зенита» перед стартом сезона должно избавиться от 5-6 футболистов.

«У «Зенита» перебор – 30 человек, причем такая разношерстная компания, начиная от Паредеса и заканчивая Оздоевым.

Заболотный, Дзюба… У клуба была обширная сфера интересов в последние два года, поэтому там полная неразбериха. Перед Семаком стоит сложная задача.

Многие играли на ЧМ, команда готовится к сезону. Нету, Эрнани и Мак принадлежат клубу, проходят предсезонку. У них такие контракты сумасшедшие, что вряд ли они сами захотят куда-то уйти, только если в аренду.

Все хотят играть в «Зените». Семак дает такую возможность, разбирается с составом. В любом случае, «Зенит» будет избавляться от части футболистов, 5-6 человек точно уйдут.

Дзюба может стать лидером «Зенита». А почему нет? Если верить в него, доверять, он отвечает хорошей игрой. Семак его хорошо знает и должен найти ключи. Сборная играла в идеальный футбол для Дзюбы. «Зенит» будет играть по-другому, но любая команда в позиционном нападении вынуждена атаковать через фланги. Значит, будут передачи в штрафную, а это хлеб Дзюбы.

Главная задача «Зенита» в этом сезоне – победа в чемпионате, а не удачное выступление в Лиге Европы», — сказал Кобелев.