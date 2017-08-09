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    Стрепетов: «Уход Жулиано будет для «Зенита» потерей»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своим мнением относительно трансферной политики клуба из Санкт-Петербурга. Экс-игрок уверен, что новичок команды Матиас Краневиттер вытеснит из основного состава команды футболиста сборной России Александра Ерохина.

    «Зениту» предстоит сыграть свой ближайший матч в рамках пятого тура российской Премьер-лиги на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в среду, 9 августа, в 17:30 по московскому времени.

    – «Зенит» подписал очередного игрока из Аргентины, полузащитника Матиаса Краневиттера. Оцените этот трансфер.

    – Краневиттер – отличное приобретение в опорную зону. Его приход поможет развязать руки диспетчеру Паредесу, который славится своими острыми передачами. А вот Хави Гарсии теперь совершенно точно нужно переходить в другой клуб. Похоже, этим он сейчас и занимается.

    «Зенит» написал, что Краневиттер пришел на место Эрнани. Я думаю, он куда сильнее бразильца. Можно говорить, что у Эрнани в России не получилось из-за возраста, но мы видим, что такой же молодой Дриусси чуть ли не лучший в команде. Эрнани просто не соответствовал уровню «Зенита».

    – Кого из игроков Краневиттер заменит в основе?

    – Тут две кандидатуры. Александр Ерохин и Далер Кузяев. Первый – игрок сборной России, но я уверен, что скоро там окажется и Далер. Он прекрасно начал сезон, забил два первых гола в своей карьере, и создается впечатление, что в команде он уже не первый сезон. Игру Кузяева против «Спартака» вообще можно назвать образцовой. Так что, место в старте, скорее всего, потеряет Ерохин.

    – Стоит ожидать появление Краневиттера в старте уже в матче с «Уралом»?

    – Думаю, он может выйти на замену. Пока нужно привыкнуть к команде и к российскому чемпионату.

    – Жулиано в этой ситуации нужно искать новую команду?

    – Жулиано начинал очень сильно, все говорили, что это замена Халку. Что произошло с ним дальше, нужно спрашивать у тренерского штаба. Я до сих пор верю, что он очень сильный игрок сборной Бразилии. Его уход будет для «Зенита» потерей. Единственное, в нынешнюю схему Манчини он не совсем вписывается. Но если найти ключи к нему, он снова заиграет на прежнем уровне. Нельзя сгубить единственный удачный трансфер Луческу, не считая Бранислава Ивановича.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.08.2017 06:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 9 августа 2017, 14:21

      А если Дзюба уйдет, то и вовсе катастрофа, да?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 9 августа 2017, 10:19

      Жулиано как то незаметно стал незаметным в игре Зенита еще при Луческу.. не думаю, что это будет большая потеря.. Наверное, Зенит не его команда..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      ЮрецVDV 9 августа 2017, 08:30

      А трансфер Лунёва???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 августа 2017, 07:16

      действительно жулиано был лучшим в прошлом сезоне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > серега кашин 9 августа 2017, 08:30

      только до Нового года, потом весной сник, как в прочем и вся банда Луческу

      2
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