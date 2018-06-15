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Семак взял Эрнани и Новосельцева на первый сбор «Зенита»

15 июня 2018, 15:30
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак определился со списком игроков, которые отправятся на первый предсезонный сбор. Он пройдет с 17 по 29 июня в Австрии.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван Эрнани Семак Сергей
Комментарии (21)
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Garrincha58
1529067305
столько балласта
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Путник 13
1529067359
От Кержакова, Нетту, Новосельцева, Цаллагова, Оздоева, Эрнани,Юсупова,Заболотного ..надо избавляться ..Нафиг нужен Ахметов..
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alp
1529069551
Эрнани... епрст.. я уж и забыл про него!!!
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Zubo
1529071994
Эрнани ? М-да... Ещё одна ошибка Семака, Эрнани очень средний футболист, все уже видели Эрнани, выбор Новосельцева по крайней мере оправдан
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val-berezko
1529072471
Есть из кого выбрать. Тем более сборники вернутся.
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Мары
1529072501
Ох, трудная работа у Богданыча. Сколько же лишних в данный момент в команде, а Сергею всё это придётся разгребать.
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petrucho-spb
1529075541
Давай Сергей Багданович собирай кому,ты сможешь!
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qawzsexdr
1529086886
Купите кто нибудь новосельцева , скидка 99%
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ZENIT-59
1529090814
Сбор для того и нужен,чтобы разобраться кто чего стоит на настоящий момент.Семак правильно поступил,чтобы перед вторым сбором определить костяк команды,а затем добавлять нужных игроков по позициям
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zigbert
1529139863
Семаку предстоит сделать трудный выбор по определению основного состава.
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