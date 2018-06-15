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    Семак взял Эрнани и Новосельцева на первый сбор «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак определился со списком игроков, которые отправятся на первый предсезонный сбор. Он пройдет с 17 по 29 июня в Австрии.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

    Защитники: Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак;

    Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.06.2018 15:30
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 16 июня 2018, 13:15

      Эрнани? Я уж и забыл о нём.)

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:04

      Семаку предстоит сделать трудный выбор по определению основного состава.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 июня 2018, 01:21

      тяжёлый случай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 июня 2018, 00:03

      Терентьева нет, однако. На его позицию взяты Богаев и Цаллагов. Думал, что оба гораздо слабее. Но тренеру конечно виднее. К тому же Терентьев мог и заболеть.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 15 июня 2018, 22:26

      Сбор для того и нужен,чтобы разобраться кто чего стоит на настоящий момент.Семак правильно поступил,чтобы перед вторым сбором определить костяк команды,а затем добавлять нужных игроков по позициям

      3
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 15 июня 2018, 21:21

      Купите кто нибудь новосельцева , скидка 99%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 18:20

      Нету вернулся? ёлки-палки, я уж думал избавились от него насовсем.

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet > Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 19:37

      Я тоже так обрадовался когда его спихнули в аренду, но сейчас будет хоть над чем поржать- его косяки ( как то выбивание мяча из чужих ворот )- это классика...

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 июня 2018, 18:12

      Давай Сергей Багданович собирай кому,ты сможешь!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 июня 2018, 18:12

      Интересно кто будет первым номером!

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 июня 2018, 17:25

      Нету, Новосельцев, Карпов.... Они че, еще играют где-то?...

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