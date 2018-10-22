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    Какой вы футболист?

    Эрнани: «Бордо» – типичная французская команда. «Зенит» готов к ее игре»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился ожиданиями от встречи 3-го тура Лиги Европы с «Бордо».

    – «Бордо» – типичная французская команда, быстрая, проводящая атаки на высоких скоростях, часто атакующая флангами. Думаю, мы будем готовы к такой игре.

    – В этом сезоне «Зенит» несколько раз не был похож на себя в матчах с соперниками, уступающими в классе. Например, в Минске и Махачкале. «Бордо» в нашей группе Лиги Европы идет на последнем месте. Возможна ли недооценка соперника?

    – Нет, это не должно нас расслабить. Перед каждым матчем тренер говорит, что для нас это самый важный матч в сезоне. Ментально мы готовы всегда, хотя в Минске и Махачкале действительно выглядели плохо. Если бы тогда не проиграли, затратили бы меньше сил в Лиге Европы, а в чемпионате России создали бы еще больший отрыв. Но случилось так, как случилось. Продолжаем готовиться к следующим матчам, не снижая концентрации. «Бордо» — серьезный соперник, иначе он не играл бы в групповом турнире.

    – Как далеко может пройти «Зенит» в Лиге Европы?

    – Как я уже говорил, мы идем от матча к матчу. Не вижу никакого смысла рассуждать о том, дойдем мы до финала или нет. Понятно, что все игроки хотят выиграть и Кубок России, и Премьер-Лигу, и Лигу Европы. Но важно не то, что мы думаем, а то, как мы играем.

    Команда Сергея Семака примет французский клуб в четверг, 25-го октября.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.10.2018 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 23 октября 2018, 08:34

      Принимать у себя Бордо намного легче чем гостить у Динамо в Москве ? И о каком "дойдём до финала" базар?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 октября 2018, 00:00

      Бордо сейчас играет значительно лучше, чем на старте сезона. Будет трудно.

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