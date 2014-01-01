A Tribuna: «Сантос» начал переговоры с «Зенитом» о переходе Эрнани

Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в «Сантосе».

В переходе 25-летнего футболиста заинтересован главный тренер бразильской команды Хорхе Сампаоли.

По информации A Tribuna, «Сантос» хочет арендовать игрока на один сезон. Клуб уже вступил в контакт с представителями Эрнани. Трансфер будет зависеть от того, смогут ли «Сантос» и «Зенит» договориться о сумме выкупа хавбека после истечения срока аренды. Бразильцы не готовы платить за Эрнани более 3,5-4 миллионов евро.