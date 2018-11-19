Эрнани: «Ари предателем в Бразилии не считают»

Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал натурализацию своих соотечественников для сборной России.

– В минувший четверг за сборную России дебютировал Ари. После Марио Фернандеса и Гилерме это третий натурализованный бразилец в нашей национальной команде. Как это воспринимаете?

– Главное – интересы самого футболиста. Если Ари хорошо в сборной России, значит, пусть выступает. У всех троих названных вами игроков есть второе гражданство, они чувствуют привязанность к вашей стране, поэтому имеют все основания для вызова в команду. Теперь они могут участвовать в больших турнирах – чемпионатах мира и Европы. Я за них рад.

– Предателями их на родине не считают?

– Ни в коме случае! В Бразилии тоже смотрели дебютный матч Ари за Россию. И ничего плохого о нем я не читал. Да и откуда взяться критике? Ни у Ари, ни у Гилерме, ни у Фернандеса не было серьезных шансов пробиться в сборную Бразилии. Так почему они не могут реализовать свой талант в международных турнирах в команде, которой действительно нужны?

– Вас в сборную Бразилии тоже не зовут. Может, когда-нибудь сыграете за Россию?

– Это вопрос будущего. Никто не знает, что случится завтра. Пока я мечтаю о футболке бразильской сборной и приехал в «Зенит» в том числе для того, чтобы пробиться в национальную команду своей родины.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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