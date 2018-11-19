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    Эрнани: «Ари предателем в Бразилии не считают»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал натурализацию своих соотечественников для сборной России.

    – В минувший четверг за сборную России дебютировал Ари. После Марио Фернандеса и Гилерме это третий натурализованный бразилец в нашей национальной команде. Как это воспринимаете?

    – Главное – интересы самого футболиста. Если Ари хорошо в сборной России, значит, пусть выступает. У всех троих названных вами игроков есть второе гражданство, они чувствуют привязанность к вашей стране, поэтому имеют все основания для вызова в команду. Теперь они могут участвовать в больших турнирах – чемпионатах мира и Европы. Я за них рад.

    – Предателями их на родине не считают?

    – Ни в коме случае! В Бразилии тоже смотрели дебютный матч Ари за Россию. И ничего плохого о нем я не читал. Да и откуда взяться критике? Ни у Ари, ни у Гилерме, ни у Фернандеса не было серьезных шансов пробиться в сборную Бразилии. Так почему они не могут реализовать свой талант в международных турнирах в команде, которой действительно нужны?

    – Вас в сборную Бразилии тоже не зовут. Может, когда-нибудь сыграете за Россию?

    – Это вопрос будущего. Никто не знает, что случится завтра. Пока я мечтаю о футболке бразильской сборной и приехал в «Зенит» в том числе для того, чтобы пробиться в национальную команду своей родины.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2018 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 22:07

      Пока я мечтаю о футболке бразильской сборной и приехал в «Зенит» в том числе для того, чтобы пробиться в национальную команду своей родины...
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      Поиграешь пять лет и запоёшь, что играть за сборную России - это твоя мечта....)

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 19 ноября 2018, 19:20

      а кто то знает в Бразилии о его Существовании?

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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:41

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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 ноября 2018, 13:06

      В Бразилии считают: "Одним ртом в стране меньше стало - и слава Богу!"

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 12:29

      Бразильских футболистов столько играет за рубежом и некоторые из них натурализовались и выступают за другие сборные, что на родине про них и не знают...

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