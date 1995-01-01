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    Медведев: «Переход Эрнани в «Парму» – это полноценный трансфер»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник Эрнани перешел в «Парму» не на правах аренды, а на постоянной основе.

    «Из иностранцев у нас в аренде с правом выкупа только Эмилиано Ригони, переход Эрнани в «Парму» – это полноценный трансфер. Мы поблагодарили их за то, что они делали у нас в клубе и пожелали им успехов, каждый, когда выходил на поле, старался делать то, что умеет», – сказал Медведев.

    • «Парма» арендовала Эрнани у «Зенита» 12 июля.
    • По информации Sport24, итальянский клуб обязан выкупить бразильца, если не вылетит из Серии А по итогам сезона.

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    Источник: ТАСС

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