Медведев: «Переход Эрнани в «Парму» – это полноценный трансфер»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник Эрнани перешел в «Парму» не на правах аренды, а на постоянной основе.

«Из иностранцев у нас в аренде с правом выкупа только Эмилиано Ригони, переход Эрнани в «Парму» – это полноценный трансфер. Мы поблагодарили их за то, что они делали у нас в клубе и пожелали им успехов, каждый, когда выходил на поле, старался делать то, что умеет», – сказал Медведев.

«Парма» арендовала Эрнани у «Зенита» 12 июля.

По информации Sport24, итальянский клуб обязан выкупить бразильца, если не вылетит из Серии А по итогам сезона.

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