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    Медведев: «Не стал бы говорить, что у «Зенита» удачный жребий в Лиге чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

    «На этом этапе задача – выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже.

    У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду – это наш старый соперник.

    В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде – надо брать очки», – сказал Медведев.

    Медведев – о летней трансферной кампании: «Зенит» выполнил все поставленные цели»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +490

      ФК_Полоцк 2 минуты назад

      Какой же тогда у Локо?)

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      Рейтинг: +5178

      Сильвербой 39 минут назад

      А никто ничего и не говорит! Все прекрасно понимают где будут наши клубы после 6-ти туров в ЛЧ!!! С таким трудом мы выцарапывали это шестое место в ТК, но благодаря отдельным коллективам мы опять будем в ...пе!!!

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      Рейтинг: +2907

      paracetamol > Сильвербой 31 минуту назад

      Зенит выцарапывал и Краснодар помогал. А кони, свини и деповские все сплавили.

      0
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      Рейтинг: +1474

      Kollljan 43 минуты назад

      Поживем, увидим, кто на каком месте будет.

      0
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      Рейтинг: +5046

      Т34 1 час назад

      Удачней будет в Лиге Европы, если не займете четвертое место в группе.

      1
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      Рейтинг: +7

      YOUTUBE Our bets 1 час назад

      конечно, все соперники сильнее! Локо не ноет !

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      Рейтинг: +746

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Стесняюсь спросить, а какой жребий мог быть более удачнее??

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      Рейтинг: +2739

      AtticusFinch > AHTUNGBOL 1 час назад

      Вместо Лейпцига - Динамо Загреб)) Он наверно по этому поводу переживает)

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      Рейтинг: +10484

      Garrincha58 > AtticusFinch 56 минут назад

      да наверное

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      Рейтинг: +8131

      Cules2013 1 час назад

      В такой группе Зениту по силам занять 4 место, вот на раз-два. Какая нафиг удача? Да и при чём тут удача, играть нужно от свистка до свистка, а не на поле в уме премиальные подсчитывать, тогда любой соперник проходим.

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      Рейтинг: +7952

      KLIM777 1 час назад

      Вообще ничего удачного. Прям вот никак. Все эти команды сейчас на приличном уровне.
      С хорошим подбором игроков. Если удастся зацепиться хотя бы за 3 место и на 4 оставить Бенфику, то будет неплохо.

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      Рейтинг: +10484

      Garrincha58 > KLIM777 53 минуты назад

      кстати Бенфика фаворит группы, а на 4-е место главный претендент Зенит, Лейпциг думаю будет второй, а может и первый, Лион третий

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