Медведев: «Не стал бы говорить, что у «Зенита» удачный жребий в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

Петербуржцы впервые с сезона-2015/16 сыграют в ЛЧ.

Соперники по групповому этапу – «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».

«На этом этапе задача – выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже.

У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду – это наш старый соперник.

В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде – надо брать очки», – сказал Медведев.

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