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    Йоанн Ривьер - статистика

    Нападающий
    Имя Йоанн
    Фамилия Ривьер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 14 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2017 73' -90' Генгам (Генгам) 4:0 Дижон (Дижон)
    30.04.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Бордо (Бордо)
    22.04.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:2 Анжер (Анжер)
    15.04.2017 88' -90' Монако (Монако) 2:1 Дижон (Дижон)
    08.04.2017 81' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    89'
    04.03.2017 90' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Ницца (Ницца)
    24.02.2017 Был в запасе Нант (Нант) 3:1 Дижон (Дижон)
    11.02.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:0 Кан (Кан)
    14.01.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Дижон (Дижон)
    21.12.2016 90' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    18.12.2016 89' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Дижон (Дижон)
    10.12.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Марсель (Марсель)
    29.11.2016 1' -58' Дижон (Дижон) 1:1 Монако (Монако)
    20'
    26.11.2016 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:2 Дижон (Дижон)
    19.11.2016 85' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Дижон (Дижон)
    05.11.2016 79' -90' Дижон (Дижон) 3:3 Генгам (Генгам)
    29.10.2016 83' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 90' -90' Дижон (Дижон) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    90'
    16.10.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Дижон (Дижон)
    01.10.2016 67' -90' Дижон (Дижон) 3:3 Монпелье (Монпелье)
    90'
    24.09.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:0 Ренн (Ренн)
    20.09.2016 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Дижон (Дижон)
    17.09.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Метц (Метц)
    20.08.2016 89' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.08.2016 86' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Нант (Нант)
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