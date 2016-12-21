|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|14
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2017
|73' -90'
|Генгам (Генгам)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:2
|Анжер (Анжер)
|15.04.2017
|88' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|08.04.2017
|81' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|89'
|04.03.2017
|90' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|24.02.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Кан (Кан)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|21.12.2016
|90' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.12.2016
|89' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|29.11.2016
|1' -58'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Монако (Монако)
|20'
|26.11.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|19.11.2016
|85' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|05.11.2016
|79' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Генгам (Генгам)
|29.10.2016
|83' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|90' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|90'
|16.10.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.10.2016
|67' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)
|90'
|24.09.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|20.09.2016
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Метц (Метц)
|20.08.2016
|89' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.08.2016
|86' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Нант (Нант)