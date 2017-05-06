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Йоанн Ривьер
Статистика
Йоанн Ривьер - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1984 (42)
#7 | Нападающий
186 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
14
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4 : 0
06.05.2017
Дижон
73' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0 : 0
30.04.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Дижон
3 : 2
22.04.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
2 : 1
15.04.2017
Дижон
88' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1 : 2
08.04.2017
Бастия
81' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
0 : 1
04.03.2017
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
3 : 1
24.02.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2 : 0
11.02.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1 : 1
14.01.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 0
21.12.2016
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
2 : 1
18.12.2016
Дижон
89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
2 : 1
18.12.2016
Дижон
1' - 89'
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1 : 2
10.12.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1 : 1
29.11.2016
Монако
1' - 58'
20'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3 : 2
26.11.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
85' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3 : 3
05.11.2016
Генгам
79' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0 : 0
29.10.2016
Дижон
83' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1 : 0
22.10.2016
Лорьян
90' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1 : 1
16.10.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3 : 3
01.10.2016
Монпелье
67' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
3 : 0
24.09.2016
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 0
20.09.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0 : 0
17.09.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
20.08.2016
Дижон
89' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
13.08.2016
Нант
86' - 90'
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