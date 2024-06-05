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Фулхэм
Райан Сессеньон
Новости
€ 22 млн
Райан Сессеньон - новости
Фулхэм
18 мая 2000 (26), Лондон
#30 | Защитник
Англия
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Самые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
14 апреля
3
«Тоттенхэм» объявил об уходе четырех футболистов
2024.06.05 15:52
Фото
«Хоффенхайм» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Сессеньона
2020.10.05 23:33
«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью
2020.04.08 14:32
2
Фото
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона за 27 миллионов
2019.08.08 20:15
7
The Guardian: Сессеньон, Н'Домбеле, ван де Бек и Дзаньоло – приоритетные трансферные цели «Тоттенхэма»
2019.06.15 06:57
2
Sky Sports: Сессеньон отказался продевать контракт с «Фулхэмом». Игроком интересуются «Тоттенхэм» и «МЮ»
2019.06.07 21:31
2
«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона
2019.05.17 22:16
«Манчестер Юнайтед» готов за 50 миллионов купить игрока «Фулхэма» Сессеньона
2019.02.10 14:53
Хавбек «Фулхэма» Сессеньон – первый игрок 2000 года рождения, забивший в АПЛ
2018.10.21 07:40
Покеттино требует у «Тоттенхэма» 100 миллионов. Тренер хочет приобрести Марсьяля, Заха и еще троих игроков
2018.05.15 18:14
1
«Фулхэм» требует 100 миллионов за 17-летнего игрока
2018.05.13 12:12
4
«Барселона» готова предложить 70 миллионов за Марсьяля. Каталонцы также следят за 17-летним Сессеньоном
2018.04.17 15:46
2
Три игрока «Сити» и по одному игроку из «МЮ», «Тоттенхэма» и «Фулхэма» претендуют на звание лучшего молодого футболиста Англии
2018.04.14 16:13
2
Де Брюйне, Кейн, Салах и Сильва вошли в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
2018.04.14 14:58
6
«Манчестер Юнайтед» готов потратить 45 миллионов на трансфер Сессеньона
2018.03.20 12:59
1
«Тоттенхэм» предложит 35 миллионов за 17-летнего игрока «Фулхэма»
2018.02.27 00:00
10
«МЮ» предлагает 25 миллионов за 17-летнего защитника «Фулхэма»
2017.12.23 11:31
3
Защитник 2000 года рождения может заменить Роуза в «Тоттенхэме», обоими интересуются топ-клубы АПЛ
2017.11.27 20:10
1
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за Сессеньона
2017.08.21 20:18
1
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Сессеньона
2017.05.01 12:59
1
«Ливерпуль» является главным претендентом на Сессеньона
2017.04.11 16:55
1
Видео
16-летний защитник «Фулхэма» стал самым молодым автором гола в Кубке Англии
2017.01.08 22:02
«Лейпциг» готов вступить в борьбу за Сессеньона
2016.12.20 17:01
Сессеньон вошел в сферу интересов «Манчестер Сити»
2016.12.07 13:54
1
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
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Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
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Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
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Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
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Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
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Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
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Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
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Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
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