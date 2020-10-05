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    «Хоффенхайм» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Сессеньона

    Хавбек «Тоттенхэма» Райан Сессеньон продолжит карьеру в «Хоффенхайме».

    Немецкий клуб арендовал 20-летнего футболиста до завершения сезона.

    За новую команду англичанин будет играть под 17-м номером.

    • Сессеньон выступал за «Тоттенхэм» с августа 2019 года.
    • Полузащитник провел 12 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Хоффенхайма»

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    05.10.2020 23:33
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