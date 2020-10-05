«Хоффенхайм» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Сессеньона

Хавбек «Тоттенхэма» Райан Сессеньон продолжит карьеру в «Хоффенхайме».
Немецкий клуб арендовал 20-летнего футболиста до завершения сезона.
За новую команду англичанин будет играть под 17-м номером.
- Сессеньон выступал за «Тоттенхэм» с августа 2019 года.
- Полузащитник провел 12 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Er ist hierDie #TSG Hoffenheim hat den 20 Jahre alten @RyanSessegnon vom Premier League-Klub @SpursOfficial unter Vertrag genommen. Der englische U21-Nationalspieler wird bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen.#WelcomeRyan— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 5, 2020