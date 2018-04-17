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  • «Барселона» готова предложить 70 миллионов за Марсьяля. Каталонцы также следят за 17-летним Сессеньоном

«Барселона» готова предложить 70 миллионов за Марсьяля. Каталонцы также следят за 17-летним Сессеньоном

17 апреля 2018, 15:46
2

«Барселона» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля. Летом каталонцы готовы предложить за француза около 70 миллионов евро.

Кроме того, сине-гранатовые следят за прогрессом 17-летнего полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, который вошел в число шести претендентов на звание лучшего молодого игрока Англии по итогам нынешнего сезона.

В текущей кампании Марсьяль принял участие в 41 матче, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. На счету Сессеньона 14 мячей и шесть голевых пасов в 46 встречах.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Барселона Фулхэм Марсьяль Антони Сессеньон Райан
Комментарии (2)
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seva81
1523980114
Куда им столько нападающих?Им нужнее полузащитники и защитники...
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ddlexepro
1523988942
Вместо Дембеле надо было брать Марсьяля
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