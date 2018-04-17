«Барселона» готова предложить 70 миллионов за Марсьяля. Каталонцы также следят за 17-летним Сессеньоном

«Барселона» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля. Летом каталонцы готовы предложить за француза около 70 миллионов евро.

Кроме того, сине-гранатовые следят за прогрессом 17-летнего полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, который вошел в число шести претендентов на звание лучшего молодого игрока Англии по итогам нынешнего сезона.

В текущей кампании Марсьяль принял участие в 41 матче, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. На счету Сессеньона 14 мячей и шесть голевых пасов в 46 встречах.