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    «Барселона» готова предложить 70 миллионов за Марсьяля. Каталонцы также следят за 17-летним Сессеньоном

    «Барселона» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля. Летом каталонцы готовы предложить за француза около 70 миллионов евро.

    Кроме того, сине-гранатовые следят за прогрессом 17-летнего полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, который вошел в число шести претендентов на звание лучшего молодого игрока Англии по итогам нынешнего сезона.

    В текущей кампании Марсьяль принял участие в 41 матче, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. На счету Сессеньона 14 мячей и шесть голевых пасов в 46 встречах.

    Источник: Daily Mail

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    17.04.2018 15:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro 17 апреля 2018, 21:15

      Вместо Дембеле надо было брать Марсьяля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      seva81 17 апреля 2018, 18:48

      Куда им столько нападающих?Им нужнее полузащитники и защитники...

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