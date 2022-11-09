Райан Сессеньон - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Сессеньон
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Сессеньон
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|79' - 90'
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)