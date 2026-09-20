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Команды
Фулхэм
Райан Сессеньон
Статистика
€ 22 млн
Райан Сессеньон - статистика
Фулхэм
18 мая 2000 (26), Лондон
#30 | Защитник
Англия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
1 : 1
20.09.2026
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
2 : 3
05.09.2026
Кристал Пэлас
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1 : 0
30.08.2026
Фулхэм
68' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Фулхэм
3 : 0
27.08.2026
Уимблдон
1' - 90'
37'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Команда
И
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Фулхэм
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Фулхэм
3 : 0
27.08.2026
Уимблдон
1' - 90'
37'
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