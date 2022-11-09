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    Райан Сессеньон - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Райан
    Фамилия Сессеньон
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 79' - 90' Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
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