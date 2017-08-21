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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за Сессеньона

    «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении левого защитника «Фулхэма» Райана Сессеньона.

    Отмечается, что только очень выгодное предложение заставит «коттеджеров» расстаться с 17-летним игроком. По информации источника, «шпоры» готовы предложить за футболиста сборной Англии (U19) 25 миллионов фунтов стерлингов.

    В минувшем сезоне Сессеньон провел 31 матч, забил семь голов и сделал пять результативных передач. В нынешней кампании на его счету пять встреч.

    Источник: Daily Mail

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    21.08.2017 20:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 августа 2017, 21:02

      его бы в Ньюкасл!а то Айдара травматичен и не стабилен!а у Дамметта он легко конкуренцию выиграет

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