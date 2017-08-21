«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за Сессеньона

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении левого защитника «Фулхэма» Райана Сессеньона.

Отмечается, что только очень выгодное предложение заставит «коттеджеров» расстаться с 17-летним игроком. По информации источника, «шпоры» готовы предложить за футболиста сборной Англии (U19) 25 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Сессеньон провел 31 матч, забил семь голов и сделал пять результативных передач. В нынешней кампании на его счету пять встреч.