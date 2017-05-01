«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Сессеньона

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитником «Фулхэма» Райаном Сессеньоном. 16-летний игрок считается одним из самых перспективных в Англии и уже успел зарекомендовать себя в первой команде «коттеджеров».

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» также проявляют интерес к юному футболисту. Еще одним из претендентов называется «Тоттенхэм».

По данным источника, «Фулхэм» уже отклонил два предложения по Сессеньону от «канониров».

В нынешнем сезоне защитник провел 29 матчей, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.