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    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Сессеньона

    «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитником «Фулхэма» Райаном Сессеньоном. 16-летний игрок считается одним из самых перспективных в Англии и уже успел зарекомендовать себя в первой команде «коттеджеров».

    «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» также проявляют интерес к юному футболисту. Еще одним из претендентов называется «Тоттенхэм».

    По данным источника, «Фулхэм» уже отклонил два предложения по Сессеньону от «канониров».

    В нынешнем сезоне защитник провел 29 матчей, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: The Sun

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    01.05.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      JohnOxford 1 мая 2017, 15:05

      Дачников..

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