«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить клуб.
По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед». Информация о сумме возможной сделки отсутствует.
Известно, что на англичанина также претендуют «Тоттенхэм» и «Ювентус».
- Воспитанник лондонского клуба забил 2 гола и отдал 6 ассистов в 38 матчах всех турниров прошлого сезона.
- По итогам сезона в АПЛ «Фулхэм» занял 19 место и лишился места на следующий сезон.
- «Юнайтед» финишировал на 6 позиции и вышел в Лигу Европы.