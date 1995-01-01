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    «МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона

    Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить клуб.

    По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед». Информация о сумме возможной сделки отсутствует.

    Известно, что на англичанина также претендуют «Тоттенхэм» и «Ювентус».

    • Воспитанник лондонского клуба забил 2 гола и отдал 6 ассистов в 38 матчах всех турниров прошлого сезона.
    • По итогам сезона в АПЛ «Фулхэм» занял 19 место и лишился места на следующий сезон.
    • «Юнайтед» финишировал на 6 позиции и вышел в Лигу Европы.

    Источник: Sky Sports

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