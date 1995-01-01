«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить клуб.

По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед». Информация о сумме возможной сделки отсутствует.

Известно, что на англичанина также претендуют «Тоттенхэм» и «Ювентус».