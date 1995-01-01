«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона за 27 миллионов

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 27 миллионов евро.

19-летний футболист заключил с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2025 года.

В новой команде игрок будет выступать под 19-м номером.