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    «Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона за 27 миллионов

    Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт клуба.

    Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 27 миллионов евро.

    19-летний футболист заключил с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2025 года.

    В новой команде игрок будет выступать под 19-м номером.

    • Сессеньон – воспитанник «Фулхэма».
    • За основу дебютировал в августе 2016 года.
    • С тех пор он сыграл 120 матчей, забил 25 голов и сделал 18 результативных передач.
    • Рыночная стоимость англичанина – 35 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8304

      DeStar 1 минуту назад

      Нормально, даже закупаются) может все же эриксон уйдет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Николай71 15 минут назад

      Тоттенхэм к новому сезону отлично готовится. Хочется верить что в 4ку попадут по завершении сезона.

      0
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