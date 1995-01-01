«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона за 27 миллионов

Нормально, даже закупаются) может все же эриксон уйдет?
Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 27 миллионов евро.
19-летний футболист заключил с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2025 года.
В новой команде игрок будет выступать под 19-м номером.
- Сессеньон – воспитанник «Фулхэма».
- За основу дебютировал в августе 2016 года.
- С тех пор он сыграл 120 матчей, забил 25 голов и сделал 18 результативных передач.
- Рыночная стоимость англичанина – 35 миллионов евро.