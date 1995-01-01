Sky Sports: Сессеньон отказался продевать контракт с «Фулхэмом». Игроком интересуются «Тоттенхэм» и «МЮ»

Да лучше за 10ку продать, чем потом просто он уйдет
Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон не будет продлевать контракт с клубом, сообщает Sky Sports.
19-летним полузащитником интересуются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «МЮ» уже обращался с запросом в клуб, «Тоттенхэм» еще нет. По информации источника, игрок хочет остаться в Лондоне, поэтому склоняется к варианту с трансфером в «Тоттенхэм».
- Контракт футболиста истекает летом 2020 года.
- В прошедшем сезоне АПЛ он провел 35 игр, забил два гола и отдал шесть голевых передач.
- По итогам сезона «Фулхэм» вылетел в Чемпионшип.