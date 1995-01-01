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    Sky Sports: Сессеньон отказался продевать контракт с «Фулхэмом». Игроком интересуются «Тоттенхэм» и «МЮ»

    Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон не будет продлевать контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

    19-летним полузащитником интересуются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «МЮ» уже обращался с запросом в клуб, «Тоттенхэм» еще нет. По информации источника, игрок хочет остаться в Лондоне, поэтому склоняется к варианту с трансфером в «Тоттенхэм».

    • Контракт футболиста истекает летом 2020 года.
    • В прошедшем сезоне АПЛ он провел 35 игр, забил два гола и отдал шесть голевых передач.
    • По итогам сезона «Фулхэм» вылетел в Чемпионшип.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6046

      Skull_Boy 57 минут назад

      Да лучше за 10ку продать, чем потом просто он уйдет

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