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    «Манчестер Юнайтед» готов потратить 45 миллионов на трансфер Сессеньона

    «Манчестер Юнайтед» готов потратить около 45 миллионов евро на приобретение левого полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона в летнее трансферное окно.

    Манкунианцы намерены усилить левый фланг в связи с возможным уходом из команды Люка Шоу.

    В нынешнем сезоне 17-летний футболист принял участие в 41-м матче, забил 14 мячей и сделал пять голевых передач. Его контракт с «дачниками» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: The Sun

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    20.03.2018 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 20 марта 2018, 17:15

      Не порть себе карьеру,парень.Зачем тебе унылый Моур? Шоу был хорошим футболистом,пришел к Мауру и вот результат.

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