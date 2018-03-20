«Манчестер Юнайтед» готов потратить 45 миллионов на трансфер Сессеньона

Не порть себе карьеру,парень.Зачем тебе унылый Моур? Шоу был хорошим футболистом,пришел к Мауру и вот результат.
«Манчестер Юнайтед» готов потратить около 45 миллионов евро на приобретение левого полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона в летнее трансферное окно.
Манкунианцы намерены усилить левый фланг в связи с возможным уходом из команды Люка Шоу.
В нынешнем сезоне 17-летний футболист принял участие в 41-м матче, забил 14 мячей и сделал пять голевых передач. Его контракт с «дачниками» рассчитан до июня 2020 года.