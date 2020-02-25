Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристофер Шиндлер - статистика

Завершил карьеру
29 апреля 1990 (36), Мюнхен
#26 | Защитник
188 см | 77 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
33
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
25.02.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Суонси
3 : 1
22.02.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 1
15.02.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
12.02.2020
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Фулхэм
3 : 2
01.02.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
1 : 2
28.01.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
18.01.2020
Брентфорд
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Барнсли
2 : 1
11.01.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 5
01.01.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
29.12.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
1 : 0
26.12.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
21.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
32'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
14.12.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
0 : 1
10.12.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
07.12.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
5 : 2
30.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
26.11.2019
Суонси
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
23.11.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
3 : 1
09.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Брентфорд
0 : 1
02.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
26.10.2019
Барнсли
1' - 90'
30'
86'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 2
19.10.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
05.10.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Сток Сити
0 : 1
01.10.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
28.09.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вест Бромвич
4 : 2
22.09.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
15.09.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
31.08.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.08.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
2 : 1
21.08.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
16.08.2019
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.08.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+