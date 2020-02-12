Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 12 февраля 2020
Хаддерсфилд Таун
12.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 3
Завершен
Кардифф
28'
Д. Мерфи
33'
У. Волкс
69'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
69'
ГОЛ! 0:3!
К. Патерсон
66'
Желтая карточка
У. Волкс
Желтая карточка
Р. Стирмен
44'
33'
ГОЛ! 0:2!
У. Волкс
Пас отдал
М. Пак
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Л. Томлин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-3-1-1
26
Шиндлер
19
Стирмен
2
Симпсон
7
Бакуна
32
Смит-Роу
6
Хогг
10
Качунга
9
Мунье
4-3-2
12
Смитис
6
Ричардс
23
Моррисон
12
Беннетт
13
Патерсон
7
Пак
6
Волкс
37
Адома
17
Томлин
23
Мерфи
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+