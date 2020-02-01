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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 февраля 2020
Фулхэм
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
10'
Б. Рид
15'
Т. Кэрни
31'
А. Митрович
35'
Э. Смит-Роу
39'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+3
Желтая карточка
М. Родак
90'
+1
Желтая карточка
С. Кристи
82'
Желтая карточка
К. МакДональд
48'
39'
ГОЛ! 3:2!
С. Мунье
Пас отдал
Э. Смит-Роу
35'
ГОЛ! 3:1!
Э. Смит-Роу
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
31'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
С. Кристи
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
М. Гектор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
29
Кристи
6
Гектор
3
Одои
29
МакДональд
10
Кэрни
14
Рид
17
Онома
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
3-2-1-2
1
Коулмэн
99
Чалоба
26
Шиндлер
19
Стирмен
32
Смит-Роу
7
Бакуна
10
Качунга
9
Грант
9
Мунье
Остались в запасе
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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