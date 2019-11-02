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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
Брентфорд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 ноября 2019
Брентфорд
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
62'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
90'
+1
Желтая карточка
Т. Элфик
89'
Желтая карточка
А. Дьякаби
87'
Желтая карточка
Д. Симпсон
64'
Желтая карточка
Д. Хогг
62'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
К. Нергор
59'
55'
Желтая карточка
Э. Качунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Хаддерсфилд Таун
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
4-2-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
18
Янссон
3
Дальсгаард
15
Мокоджо
23
Нергор
11
Уоткинс
10
Бенрахма
3-2-1-2
2
Симпсон
4
Элфик
26
Шиндлер
6
Хогг
7
Бакуна
10
Качунга
22
Кэмпбелл
9
Грант
Остались в запасе
Брентфорд
Хаддерсфилд Таун
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
27
Адама Дьякаби
ЛВ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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