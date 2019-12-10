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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Хаддерсфилд Таун
Чарльтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 10 декабря 2019
Чарльтон
10.12.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Т. Локьер
87'
36'
Желтая карточка
Э. Качунга
27'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Чарльтон
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4-1-1
14
Паррингтон
20
Солли
23
Сарр
15
Локьер
15
Прэтли
17
Леко
3-2-1-2
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
4
Горенц-Станкович
6
Хогг
7
Бакуна
10
Качунга
9
Мунье
9
Грант
Остались в запасе
Чарльтон
Хаддерсфилд Таун
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Чарльтон - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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