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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд: обзор матча 18 января 2020
Хаддерсфилд Таун
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Желтая карточка
К. Шиндлер
87'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
4-1-1-2
99
Чалоба
19
Стирмен
26
Шиндлер
2
Симпсон
32
Смит-Роу
10
Качунга
22
Кэмпбелл
9
Грант
4-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
17
Жанвье
3
Генри
23
Нергор
15
Мокоджо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брентфорд
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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