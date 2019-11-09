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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 09 ноября 2019
Престон
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
33'
А. Брауне
50'
П. Галлахер (П)
74'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Ш. Магуайр
86'
74'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бакуна
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Галлахер
50'
Желтая карточка
Д. Фишер
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
Т. Баркуйзен
33'
Желтая карточка
Р. Ледсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Престон
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-4-1
1
Радд
14
Фишер
5
Бауэр
6
Дэвис
4
Ледсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
12
Галлахер
24
Магуайр
3-2-1-2-1
5
Конголо
26
Шиндлер
4
Элфик
2
Симпсон
99
Чалоба
7
Бакуна
10
Качунга
27
Дьякаби
9
Грант
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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