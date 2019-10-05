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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити: обзор матча 05 октября 2019
Хаддерсфилд Таун
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
68'
К. Грант
74'
Ж. Бакуна
82'
Э. Качунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Магеннис
ГОЛ! 3:0!
Э. Качунга
82'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бакуна
Пас отдал
А. Дьякаби
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Грант
Пас отдал
Ж. Бакуна
68'
Желтая карточка
Д. Хогг
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
4-1-2-1
99
Чалоба
4
Элфик
2
Симпсон
26
Шиндлер
6
Хогг
27
Дьякаби
10
Качунга
9
Грант
4-3-1
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
30
де Вейс
6
Стюарт
18
Бэтти
10
Хонимэн
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Халл Сити
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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