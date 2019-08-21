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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Кардифф - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 21 августа 2019
Кардифф
21.08.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
42'
Д. Роллс
88'
Д. Хойлетт
50'
Т. Чалоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:1!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Д. Мерфи
88'
80'
Желтая карточка
Т. Элфик
Желтая карточка
Д. Беннетт
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чалоба
ГОЛ! 1:0!
Д. Роллс
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Кардифф
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2
12
Смитис
21
Пелтье
44
Флинт
12
Беннетт
23
Моррисон
10
Бакуна
32
Роллс
23
Мерфи
17
Томлин
3-2-4-1
26
Шиндлер
4
Элфик
94
Хадергьонай
99
Чалоба
5
Конголо
3
ван Ла Парра
7
Мбенза
10
Притчард
6
Хогг
9
Грант
Остались в запасе
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кардифф - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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