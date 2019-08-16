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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм: обзор матча 16 августа 2019
Хаддерсфилд Таун
16.08.2019, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
57'
К. Грант
51'
А. Митрович
80'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
80'
ГОЛ! 1:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
Т. Кэрни
Желтая карточка
Д. Хогг
72'
Желтая карточка
Э. Качунга
62'
58'
Желтая карточка
Э. Моусон
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-3-1-1
94
Хадергьонай
4
Элфик
26
Шиндлер
5
Конголо
10
Притчард
6
Хогг
7
Бакуна
10
Качунга
9
Грант
3-3-1-2
13
Беттинелли
3
Рим
26
Моусон
23
Брайан
10
Йохансен
10
Кэрни
31
Артер
93
Кноккарт
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Фулхэм
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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