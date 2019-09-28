Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл: обзор матча 28 сентября 2019
Хаддерсфилд Таун
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
24'
Ф. Кэмпбелл
41'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
81'
80'
Вторая желтая
Ш. Фергюсон
72'
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Грант
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-1-1-2
99
Чалоба
26
Шиндлер
2
Симпсон
4
Элфик
6
Хогг
10
Качунга
9
Грант
22
Кэмпбелл
3-1-3-1-2
33
Биалковски
5
Купер
15
Пирс
2
Ромео
6
Уилльямс
18
Леонард
17
Уоллес
3
Фергюсон
11
Мэхони
48
О'Брайен
17
Смит
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл
27
Адама Дьякаби
ЛВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
15
Люк Стил
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+