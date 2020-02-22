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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Хаддерсфилд Таун
Суонси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 февраля 2020
Суонси
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
28'
А. Айю
80'
Д. Фултон
78'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:1!
Д. Фултон
Пас отдал
М. Гримес
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Мунье
Пас отдал
Д. Хогг
Желтая карточка
Д. Фултон
49'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Хаддерсфилд Таун
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-2-1-2
28
Вудман
21
Бидуэлл
6
Родон
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
24
Айю
10
Брюстер
15
Калулу
3-3-1-1
2
Симпсон
19
Стирмен
26
Шиндлер
6
Хогг
7
Бакуна
10
Кинг
10
Качунга
9
Грант
Остались в запасе
Суонси
Хаддерсфилд Таун
14
Коннор Робертс
ПЗ
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
Главный тренер
Алан Кертис
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Суонси - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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