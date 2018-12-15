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    Мэтт Палмер - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Мэтт
    Фамилия Палмер
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Дерби
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 8 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.03.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 6:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    16.03.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    13.03.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.01.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Лидс (Лидс)
    12.01.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.01.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    12'
    29.12.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.12.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.12.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Рединг (Рединг)
    08.12.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    27.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.11.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    10.11.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    27.10.2018 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    23.10.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    20.10.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.10.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    03.10.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.09.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.09.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    18.09.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.09.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    01.09.2018 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.08.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    21.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.08.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    42'
    04.08.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 5:1 Ротерхэм (Шеффилд)
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