Мэтт Палмер - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Палмер
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дерби
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Палмер
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дерби
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|6:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|01.01.2019
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Престон (Престон)
|12'
|29.12.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|27.11.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|23.10.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.10.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|03.10.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|21.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.08.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|11.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|42'
|04.08.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:1
|Ротерхэм (Шеффилд)