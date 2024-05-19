Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калум Батчер - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 1991 (35)
#66 | Полузащитник
196 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
16
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
1 : 1
19.05.2024
Сент-Джонстон
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хиберниан
3 : 0
15.05.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 5
11.05.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Мазервелл
4 : 1
04.05.2024
Ливингстон
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Абердин
1 : 0
27.04.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Мазервелл
1 : 1
13.04.2024
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Данди
2 : 3
06.04.2024
Мазервелл
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
1 : 1
30.03.2024
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Мазервелл
1 : 3
25.02.2024
Селтик
74' - 90'
79'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
3 : 3
14.02.2024
Мазервелл
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
5 : 0
06.02.2024
Росс Каунти
1' - 90'
65'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
1 : 1
03.02.2024
Килмарнок
1' - 90'
80'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
27.01.2024
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
2 : 2
02.01.2024
Мазервелл
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
3 : 1
30.12.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
3 : 0
05.12.2023
Мазервелл
46' - 71'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 3
02.12.2023
Данди
1' - 61'
44'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
1 : 1
25.11.2023
Мазервелл
1' - 89'
85'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Мазервелл
1 : 2
11.11.2023
Хартс
1' - 90'
80'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
07.11.2023
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 0
04.11.2023
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
2 : 4
01.11.2023
Абердин
46' - 90'
51'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
3 : 3
28.10.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+