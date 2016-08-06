Калум Батчер - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Калум
|Фамилия
|Батчер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Калум
|Фамилия
|Батчер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2016
|62' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|16.08.2016
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)