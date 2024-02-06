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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 06 февраля 2024
Мазервелл
06.02.2024, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Росс Каунти
8'
Э. Халидэй
21'
Б. Спиттал
38'
Т. Бэйр (П)
87'
Б. Спиттал
90+1'
Д. Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
ГОЛ! 5:0!
Д. Вейл
Пас отдал
Б. Спиттал
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Б. Спиттал
87'
82'
Желтая карточка
Т. Йенкс
Замена
Д. Вейл
️️️️
Т. Бэйр
81'
Замена
S. Blaney
️️️️
П. МакГинн
77'
Замена
А. Дивайн
️️️️
Г. Пэтон
76'
Замена
С. Николсон
️️️️
С. О'Доннелл
76'
71'
Замена
B. Khela
️️️️
Д. Уайт
71'
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Хармон
Желтая карточка
К. Батчер
65'
62'
Замена
М. Эфете
️️️️
У. Найтингэйл
62'
Замена
M. Sheaf
️️️️
Э. Кинг
46'
Замена
Д. Рид
️️️️
C. Borthwick-Jackson
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Бэйр
38'
32'
Желтая карточка
Д. Хармон
ГОЛ! 2:0!
Б. Спиттал
Пас отдал
Э. Халидэй
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Халидэй
Пас отдал
Т. Бэйр
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
66
Калум Батчер
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
31
Ян Дханда
(К)
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Росс Каунти
31
Logan Ross
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
24
Мичи Эфете
ПАЗ
8
Brandon Khela
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-4-2-1
31
Келли
17
11
Халидэй
16
МакГинн
15
6
Здравковски
66
Батчер
2
О'Доннелл
12
Пэтон
16
Спиттал
9
Бэйр
4-2-1-3
1
Уикенс
23
Браун
35
Найтингэйл
2
Айина
3
Хармон
21
Йенкс
34
Кинг
31
Дханда
35
15
Маррей
10
Уайт
12
Пэтон
21
Дивайн
21
Дивайн
12
Пэтон
2
О'Доннелл
19
Николсон
19
Николсон
2
О'Доннелл
16
МакГинн
5
5
16
МакГинн
9
Бэйр
27
Вейл
27
Вейл
9
Бэйр
35
43
Рид
43
Рид
35
35
Найтингэйл
24
Эфете
24
Эфете
35
Найтингэйл
10
Уайт
8
8
10
Уайт
3
Хармон
11
Симс
11
Симс
3
Хармон
34
Кинг
12
12
34
Кинг
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
31
Logan Ross
ВР
22
Виктор Лотури
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
Остались в запасе
31
Logan Ross
ВР
22
Виктор Лотури
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
315
466
Сейвы
2
4
Точность передач %
66
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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