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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 28 октября 2023
Мазервелл
28.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 3
Завершен
Росс Каунти
79'
М. Бирет (П)
88'
К. Уилкинсон
90+4'
M. Ross
65'
И. Брофи
73'
С. Маррей
83'
В. Лотури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
ГОЛ! 3:3!
M. Ross
Пас отдал
Д. Кейси
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
К. Уилкинсон
Пас отдал
М. Бирет
88'
Желтая карточка
К. Слаттери
85'
83'
ГОЛ! 1:3!
В. Лотури
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Бирет
79'
Замена
М. Бирет
️️️️
С. О'Доннелл
75'
74'
Замена
С. Хай
️️️️
С. Эллардайс
74'
Замена
Д. Уайт
️️️️
С. Маррей
74'
Замена
А. Самуэль
️️️️
И. Брофи
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Маррей
Пас отдал
Д. Хармон
Желтая карточка
Б. Спенсер
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
И. Брофи
Пас отдал
K. Turner
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Т. Бэйр
61'
46'
Замена
K. Turner
️️️️
Я. Дханда
33'
Желтая карточка
В. Лотури
32'
Желтая карточка
С. Эллардайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
48
Скотт Эллардайс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-4-2
31
Келли
16
МакГинн
15
17
Кейси
2
О'Доннелл
12
Пэтон
15
Спенсер
16
Спиттал
8
Слаттери
9
Бэйр
18
Шоу
4-2-1-3
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
20
Болдуин
23
Браун
3
Хармон
48
Эллардайс
22
Лотури
31
Дханда
27
Брофи
15
Маррей
26
9
Бэйр
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
9
Бэйр
2
О'Доннелл
14
Бирет
14
Бирет
2
О'Доннелл
48
Эллардайс
7
Хай
7
Хай
48
Эллардайс
31
Дханда
6
6
31
Дханда
15
Маррей
10
Уайт
10
Уайт
15
Маррей
27
Брофи
9
Самуэль
9
Самуэль
27
Брофи
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
5
S. Blaney
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
5
S. Blaney
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Главный судья:
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