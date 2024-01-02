Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 02 января 2024
Хиберниан
02.01.2024, вторник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Мазервелл
28'
Э. Йуан
90+1'
Э. Йуан
35'
Т. Бэйр
64'
B. Mugabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Мазервелл
ГОЛ! 2:2!
Э. Йуан
90'
+1
89'
Замена
К. Батчер
️️️️
Г. Пэтон
88'
Желтая карточка
Г. Пэтон
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
88'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Д. Венте
86'
83'
Замена
Д. Обика
️️️️
М. Бирет
64'
ГОЛ! 1:2!
B. Mugabi
Пас отдал
М. Бирет
Желтая карточка
Д. Левитт
61'
35'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бэйр
Пас отдал
М. Бирет
ГОЛ! 1:0!
Э. Йуан
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
(К)
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
52
Dean Clelland
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
35
Brannan McDermott
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
27
Mikey Booth
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
3-3-1-3
1
Маршалл
42
2
Фиш
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
21
Обита
63
Левитт
80
Тавареш
9
Венте
27
Йуан
27
Доидж
4-1-3-2
31
Келли
2
О'Доннелл
16
МакГинн
17
15
6
Здравковски
12
Пэтон
8
Слаттери
16
Спиттал
9
Бэйр
14
Бирет
9
Венте
13
МакКирди
13
МакКирди
9
Венте
12
Пэтон
66
Батчер
66
Батчер
12
Пэтон
14
Бирет
9
Обика
9
Обика
14
Бирет
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
52
Dean Clelland
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
35
Brannan McDermott
ЦЗ
27
Mikey Booth
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
52
Dean Clelland
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
35
Brannan McDermott
ЦЗ
27
Mikey Booth
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
2
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
532
259
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Новости команд
Все
Хиберниан
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+