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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Джонстон
Мазервелл - Сент-Джонстон: обзор матча 19 мая 2024
Мазервелл
19.05.2024, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
90+4'
М. Эбийе
18'
Н. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Сент-Джонстон
ГОЛ! 1:1!
М. Эбийе
90'
+4
90'
+2
Замена
С. Мэй
️️️️
М. Смит
Замена
К. Батчер
️️️️
B. Mugabi
64'
64'
Замена
Э. Консидайн
️️️️
Н. Кларк
52'
Желтая карточка
Д. Келтьенс
Замена
Д. Вейл
️️️️
Г. Пэтон
46'
Пенальти не реализован!
Т. Бэйр
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кларк
Пас отдал
Г. Кэри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Давор Здравковски
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Келли
15
16
МакГинн
17
6
Здравковски
12
Пэтон
38
Миллер
16
Спиттал
19
Николсон
9
Бэйр
5
4-3-1-3
5
МакГован
33
Келтьенс
8
4
Гордон
8
Филлипс
10
Кэри
8
Смит
7
Райт
10
Кларк
29
33
Митов
15
66
Батчер
66
Батчер
15
12
Пэтон
27
Вейл
27
Вейл
12
Пэтон
10
Кларк
4
Консидайн
4
Консидайн
10
Кларк
8
Смит
17
Мэй
17
Мэй
8
Смит
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Джонстон
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Джонстон
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
496
94
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
193
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Фалкирк
- : -
02.12.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 0
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
2 : 7
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
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