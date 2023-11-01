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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: обзор матча 01 ноября 2023
Мазервелл
01.11.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Абердин
78'
Т. Бэйр
90+3'
М. Бирет
26'
Д. МакГрат
44'
Н. Девлин
68'
Д. МакГрат
74'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Абердин
Желтая карточка
Г. Пэтон
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
М. Бирет
90'
+3
87'
Желтая карточка
К. Рос
ГОЛ! 1:4!
Т. Бэйр
Пас отдал
О. Шоу
78'
Замена
О. Шоу
️️️️
К. Уилкинсон
76'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. О'Доннелл
75'
74'
ГОЛ! 0:4!
Дюк
Пас отдал
Р. Данкан
73'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Г. Шинни
72'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Б. Миовски
70'
Замена
Дюк
️️️️
Д. МакГрат
Желтая карточка
Л. Келли
69'
68'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакГрат
Желтая карточка
М. Бирет
59'
Желтая карточка
Б. Спенсер
54'
Желтая карточка
К. Уилкинсон
52'
Желтая карточка
К. Батчер
51'
Замена
М. Бирет
️️️️
К. Слаттери
46'
Замена
К. Батчер
️️️️
B. Mugabi
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Н. Девлин
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГрат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
18
Оли Шоу
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
4-5-1
31
Келли
16
МакГинн
15
17
Кейси
2
О'Доннелл
12
Пэтон
38
Миллер
15
Спенсер
8
Слаттери
16
Спиттал
10
Уилкинсон
3-3-2-1-1
13
Рос
3
Гартенманн
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
29
Йенсен
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
10
Уилкинсон
18
Шоу
18
Шоу
10
Уилкинсон
15
66
Батчер
66
Батчер
15
2
О'Доннелл
9
Бэйр
9
Бэйр
2
О'Доннелл
8
Слаттери
14
Бирет
14
Бирет
8
Слаттери
4
Шинни
23
Данкан
23
Данкан
4
Шинни
17
МакГрат
11
Дюк
11
Дюк
17
МакГрат
28
Миовски
19
Соклер
19
Соклер
28
Миовски
Остались в запасе
Мазервелл
Абердин
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
5
S. Blaney
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
5
S. Blaney
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Мазервелл - Абердин
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Главный судья:
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